Эксперт Манукян оценил идею Беглова создать в Ростове филиал Музея обороны Ленинграда

Подарок тем, кого заботит сохранение исторической памяти и кому претят попытки умалить подвиг нашей страны в Великой Отечественной войне: в Ростове-на-Дону планируется создать филиал Музея обороны Ленинграда. Аналогичный музейный комплекс будет создан в Волгограде. Об этом ранее сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, это необходимо не только ветеранам, но и в первую очередь молодому поколению.

«Ленинград, Ростовская область и Сталинград вписали самые яркие страницы в историю войны», — отметил петербургский губернатор, подчеркнув важность патриотического воспитания, чему будет способствовать создание музейной экспозиции о подвиге ленинградцев.

Эта идея очень близка блогеру, политологу, общественному деятелю Вадиму Манукяну.

«Я всегда с трепетом отношусь к теме сохранения исторической памяти и тем вещам, которые нас объединяют, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже высказывался о том, что в Ростове-на-Дону может появиться филиал музея обороны Ленинграда. Это важно прежде всего для молодежи, которая узнает больше об этих страницах Великой Отечественной войны. В целом не могу не отметить, что руководители Петербурга и Москвы очень бережно относятся к вопросу сохранения исторической памяти, и мы в Ростове-на-Дону тоже стараемся не отставать от городов федерального значения на этом направлении».

Федеральное агентство новостей /

Ранее об опасности искажения исторической памяти и засилья западных культурных ценностей предупреждал президент России Владимир Путин.

«Информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты Россией своего культурного суверенитета», — говорится по этому поводу в обновленной Стратегии национальной безопасности РФ.

В документе отмечается, что в последнее время участились попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти, и этим опасным тенденциям необходимо поставить заслон.