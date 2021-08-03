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Минфин США приступает к чрезвычайным мерам из-за размера госдолга

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:45
Экономика
Минфин США приступает к чрезвычайным мерам из-за размера госдолга
wikipedia.org  /  MohitSingh / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 3 августа. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки начинает принимать «дополнительные чрезвычайные меры» в связи с достижением потолка государственного долга.

О планах ведомства рассказала министр финансов страны Джанет Йеллен, направившая письмо лидерам Демократической и Республиканской партий. Текст документа опубликован на сайте министерства.

«Это письмо служит для того, чтобы уведомить вас <...> о дополнительных чрезвычайных мерах, которые Казначейство начало применять», — сообщила Йеллен.

Среди них — сокращение инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности. Также уменьшаются вложения в фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

Возможность американских властей пойти на чрезвычайные меры ранее уже обсуждалась в СМИ. Дело в том, что в стране начал действовать потолок госдолга, на фоне чего допускалась возможность наступления дефолта.

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