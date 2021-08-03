Аналитик Лашко назвал отличия надежной компании от финансовой пирамиды

Микрофинансовые организации — безусловно, полезная и нужная ниша в экономике. Однако у людей есть предубеждения относительно них. С чем это связано? На этот вопрос ответил аналитик, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

«Прежде всего, с тем, что микрофинансовая деятельность — это предпринимательская деятельность. И тут все зависит от личности самого предпринимателя и его «хотелок». Если он желает быстро собрать деньги с населения и через год или два закрыться, то он будет максимизировать прибыль с каждого зашедшего человека и минимизировать транзакционные издержки. А есть другие компании — им важен охват, стратегия, они работают на свое будущее. Они придерживаются идеи «клиент навсегда», правильно и законно ведут деятельность», — пояснил Алексей Лашко.

По мнению эксперта, первый тип компаний будут придумывать как обойти указания ЦБ, как смухлевать в отчетности, как не превышать сумму активов в 100 млн, чтобы не попасть под надзор Центробанка, как заработать максимум с клиента, пользуясь его финансовой безграмотностью. До последнего времени таким организациям прилетал только административный штраф. Теперь законодатели предусмотрели уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Лашко выразил надежду, что после первых 3–5 громких уголовных дел черных кредиторов будет поменьше.

«С таким феноменом, как незаконные кредиторы, важно и нужно бороться. Потому что это предприниматели, которые максимально выжимают из клиента все, получают деньги с населения, потом пропадают, а потом люди в отзывах пишут, что микрофинансовые компании недобросовестные. Но неправильно равнять весь рынок под одну гребенку. Недобросовестных компаний не так уж много, а шуму от них много, и этот шум постоянным фоном идет в новостной ленте, отбрасывая тень и на хорошие компании», — добавил Алексей Лашко.

Из личного архива - Алексей Лашко /

По каким признакам можно определить, что организация недобросовестная? Прежде всего, надо посмотреть на сайте Центробанка список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Список обновляется каждый месяц. На середину июля в нем уже 1987 компаний.

«Если в списке компании нет, то вас должно насторожить, что у компании реклама только про вклады, сбережения и инвестиции, и нет никакой рекламы активных операций. Если тип компании «кредитно-потребительский кооператив», то должна быть только выдача займов. Если организация называет себя «потребительский кооператив», то сюда вообще не стоит идти, потому что эта организация не находится под надзором ни саморегулируемой организации, ни Центробанка», — рассказал Алексей Ляшко.

Если вы придете в офис к таким «деятелям» и попросите документы, то, по словам эксперта, скорее всего, они скажут, что все документы будут доступны только после подписания договора. Обращайте внимание на обещанную доходность. Если доходность сильно выше средней по рынку или выше, чем разрешенная ЦБ, то это вас должно насторожить.

«У КПК максимальная ставка по договору сбережения не может превышать удвоенную ключевую ставку. Сейчас это 11% годовых. Есть, к сожалению, кооперативы, которые уже получали предупреждения, их даже исключали из СРО, а они продолжают свою деятельность. О чем тут говорить? Это чистое мошенничество! Кстати, СРО, в котором числится компания, тоже может быть источником информации. Позвоните в СРО, наведите справки. Как узнать, к какому СРО относится компания? Это все тоже есть на сайте Центробанка. И, конечно, в первую очередь обращайтесь в крупные федеральные компании, чтобы получить качественную и абсолютно законную услугу», — заключил Алексей Лашко.

Ранее эксперты рассказали, в чем плюсы и минусы таких организаций и как не стать жертвой мошенников.