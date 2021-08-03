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Инспекторы ГИМС спасли упавшую с моста девочку в Томске

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:37
Общество
Инспекторы ГИМС спасли упавшую с моста девочку в Томске
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Томск, 3 августа. Инцидент произошел в районе Коммунального моста на реке Томь. Поступило сообщение, что девочка-подросток упала в воду с моста.

Первыми на место прибыли инспекторы Михаил Петренко и Рахматулла Рахимов. Вместе с ними на борту находился стажер по должности внештатного инспектора ГИМС Константин Сатяев. Стажер прыгнул в воду и придерживал девушке голову, чтобы она не ушла под воду.

Она находилась без сознания. Пострадавшую доставили на берег, где спасателей уже ждала бригада скорой помощи. По предварительным данным, девочка упала с Коммунального моста.

Под окнами многоквартирного дома мужчина рухнул на землю и перестал подавать признаки жизни в Кемерово, сообщал ФАН. Его спас случайный прохожий.

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