Инспекторы ГИМС спасли упавшую с моста девочку в Томске

Томск, 3 августа. Инцидент произошел в районе Коммунального моста на реке Томь. Поступило сообщение, что девочка-подросток упала в воду с моста.

Первыми на место прибыли инспекторы Михаил Петренко и Рахматулла Рахимов. Вместе с ними на борту находился стажер по должности внештатного инспектора ГИМС Константин Сатяев. Стажер прыгнул в воду и придерживал девушке голову, чтобы она не ушла под воду.

Она находилась без сознания. Пострадавшую доставили на берег, где спасателей уже ждала бригада скорой помощи. По предварительным данным, девочка упала с Коммунального моста.

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