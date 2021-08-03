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МОК объявил о начале расследования по делу Тимановской

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:54
Спорт
МОК объявил о начале расследования по делу Тимановской
Global Look Press  /  Vegard Wivestad GrÃ˜Tt / ZUMAPRESS.com

Токио, 3 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) приступает к расследованию дела белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Марк Адамс отметил, что МОК ждет официальный отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии во вторник, сообщает сайт 360tv.ru. По его словам, МОК приступит к официальному расследованию, чтобы выяснить все обстоятельства и факты. Он уточнил, что это займет какое-то время.

«Самое важное — безопасность спортсменов. Вчера мы два раза общались с Кристиной Тимановской, она чувствует себя в безопасности», — сказал представитель МОК.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил об отправке Тимановской в Минск, такой вердикт объяснили ее эмоционально-психологическим состоянием. Легкоатлетка заявила, что от участия в Олимпиаде она была отстранена за критику в социальных сетях тренерского штаба сборной, который планировал ее заявить на непрофильную дистанцию. Позже стало известно, что спортсменка Тимановская улетит в Варшаву 4 августа прямым рейсом из японской столицы.

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Марк Адамс мок тимановская
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