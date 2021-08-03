МОК объявил о начале расследования по делу Тимановской

Токио, 3 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) приступает к расследованию дела белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Марк Адамс отметил, что МОК ждет официальный отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии во вторник, сообщает сайт 360tv.ru. По его словам, МОК приступит к официальному расследованию, чтобы выяснить все обстоятельства и факты. Он уточнил, что это займет какое-то время.

«Самое важное — безопасность спортсменов. Вчера мы два раза общались с Кристиной Тимановской, она чувствует себя в безопасности», — сказал представитель МОК.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил об отправке Тимановской в Минск, такой вердикт объяснили ее эмоционально-психологическим состоянием. Легкоатлетка заявила, что от участия в Олимпиаде она была отстранена за критику в социальных сетях тренерского штаба сборной, который планировал ее заявить на непрофильную дистанцию. Позже стало известно, что спортсменка Тимановская улетит в Варшаву 4 августа прямым рейсом из японской столицы.