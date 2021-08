Китай согласился с назначением Грундберга посланником генсека ООН по Йемену

Сана, 3 августа. Шведский дипломат Ханс Грундберг станет посланником генсека ООН Антониу Гуттериша по Йемену в ближайшее время. В случае одобрения его кандидатуры 15 членами Совета Безопасности он заменит британца Мартина Гриффитса, занимавшего данный пост с февраля 2018 года.

С сентября 2019 года Грундберг является послом Евросоюза в Йемене. Он был предложен в качестве замены Гриффитсу членам СБ, 14 из которых, кроме Китайской Народной Республики (КНР), данный шаг одобрили. Пекин сперва посчитал, что перед назначением должно пройти больше времени, однако 2 августа официальный представитель Китая при ООН в Нью-Йорке заявил, что КНР согласна на замену.

