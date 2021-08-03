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Китай согласился с назначением Грундберга посланником генсека ООН по Йемену
Ближний Восток
Китай согласился с назначением Грундберга посланником генсека ООН по Йемену
Prt Scr facebook.com  /  European Union in Yemen بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن

Сана, 3 августа. Шведский дипломат Ханс Грундберг станет посланником генсека ООН Антониу Гуттериша по Йемену в ближайшее время. В случае одобрения его кандидатуры 15 членами Совета Безопасности он заменит британца Мартина Гриффитса, занимавшего данный пост с февраля 2018 года.

С сентября 2019 года Грундберг является послом Евросоюза в Йемене. Он был предложен в качестве замены Гриффитсу членам СБ, 14 из которых, кроме Китайской Народной Республики (КНР), данный шаг одобрили. Пекин сперва посчитал, что перед назначением должно пройти больше времени, однако 2 августа официальный представитель Китая при ООН в Нью-Йорке заявил, что КНР согласна на замену.

Теперь Гутерриш официально уведомит СБ о назначении Грундберга и в ответ получит письмо с одобрением кандидатуры.

Замена связана с тем, что в июне текущего года Гриффитс объявил о провале трехлетних усилий по прекращению гражданской войны в Йемене. Грундберг, в свою очередь, до 2019 года возглавлял отдел стран Персидского залива в МИД Швеции. Дипломат также работал в Египте, Израиле и Бельгии, где руководил рабочей группой ЕС по Ближнему Востоку во время председательства Швеции в Совете ЕС в 2009 году.

Война в Йемене продолжается с 2014 года. В ее основе лежит, прежде всего, религиозный конфликт: хуситы из движения «Ансар Аллах» восстали против суннитского правительства, проводившего политику ущемления в отношении них.

Шииты стремительно развивали наступление, в скором времени овладев Саной — столицей республики. Президент Мансур Хади подал в отставку и бежал в южный город-порт Аден, где признал недействительным собственное заявление об уходе и призвал на помощь арабские страны. Вторжение коалиции из девяти государств началось в марте 2015 года, однако быстрого подавления восстания не получилось: война приняла затяжной характер. Для принуждения хуситов к миру саудовская коалиция организовала сухопутную, воздушную и морскую блокаду Йемена, что в скором времени привело к развитию острого гуманитарного кризиса, включающего недоступность пищи, воды, электричества, медицины.

Вследствие длительности и обременительности конфликта арабские государства стали выходить из войны, и в настоящий момент на территории Йемена находятся только войска Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Все новости / Ближний Восток / Китай согласился с назначением Грундберга посланником генсека ООН по Йемену
оон йемен грундберг
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