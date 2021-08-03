Китай согласился с назначением Грундберга посланником генсека ООН по Йемену

Сана, 3 августа. Шведский дипломат Ханс Грундберг станет посланником генсека ООН Антониу Гуттериша по Йемену в ближайшее время. В случае одобрения его кандидатуры 15 членами Совета Безопасности он заменит британца Мартина Гриффитса, занимавшего данный пост с февраля 2018 года.

С сентября 2019 года Грундберг является послом Евросоюза в Йемене. Он был предложен в качестве замены Гриффитсу членам СБ, 14 из которых, кроме Китайской Народной Республики (КНР), данный шаг одобрили. Пекин сперва посчитал, что перед назначением должно пройти больше времени, однако 2 августа официальный представитель Китая при ООН в Нью-Йорке заявил, что КНР согласна на замену.

Теперь Гутерриш официально уведомит СБ о назначении Грундберга и в ответ получит письмо с одобрением кандидатуры.

Замена связана с тем, что в июне текущего года Гриффитс объявил о провале трехлетних усилий по прекращению гражданской войны в Йемене. Грундберг, в свою очередь, до 2019 года возглавлял отдел стран Персидского залива в МИД Швеции. Дипломат также работал в Египте, Израиле и Бельгии, где руководил рабочей группой ЕС по Ближнему Востоку во время председательства Швеции в Совете ЕС в 2009 году.

Война в Йемене продолжается с 2014 года. В ее основе лежит, прежде всего, религиозный конфликт: хуситы из движения «Ансар Аллах» восстали против суннитского правительства, проводившего политику ущемления в отношении них.

Yémen : Ansar Allah affirme avoir pris le contrôle des districts de Numan et Nati' d'une superficie de 380 km2 au cours d'une opération des Houti dans le gouvernorat d'Al Bayda', saisissant également des armes, véhicules, matériels ainsi que des prisonniers de la coalition. pic.twitter.com/UVeDRP7e9r — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 31, 2021

Шииты стремительно развивали наступление, в скором времени овладев Саной — столицей республики. Президент Мансур Хади подал в отставку и бежал в южный город-порт Аден, где признал недействительным собственное заявление об уходе и призвал на помощь арабские страны. Вторжение коалиции из девяти государств началось в марте 2015 года, однако быстрого подавления восстания не получилось: война приняла затяжной характер. Для принуждения хуситов к миру саудовская коалиция организовала сухопутную, воздушную и морскую блокаду Йемена, что в скором времени привело к развитию острого гуманитарного кризиса, включающего недоступность пищи, воды, электричества, медицины.

Вследствие длительности и обременительности конфликта арабские государства стали выходить из войны, и в настоящий момент на территории Йемена находятся только войска Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.