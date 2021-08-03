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Авто массового сегмента подорожали в России почти на 2%

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:35
Экономика
Авто массового сегмента подорожали в России почти на 2%
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Москва, 3 августа. Два десятка автопроизводителей обновили цены в июле 2021 года. Масс-бренды повысили стоимость авто на 1,9%, а премиум — на 2,6%.

Наиболее резкий скачок цен отмечен на автомобили УАЗ: они подорожали почти на 3%, в абсолютных показателях — на 35 тыс. рублей. Далее идут модели Genesis (+2,5%), Lada (+2,2%) и Audi (+1,9%), свидетельствуют результаты исследования экспертов «Авто.ру».

Сейчас наблюдается сдержанная динамика роста цен относительно первых месяцев текущего года, когда компании активно корректировали прайс-листы на фоне ослабления рубля, заявил глава сервиса Кирилл Смолин. По его словам, средняя цена на новые машины в июле возросла всего на 0,6%.

Стоимость автомобилей на отечественном рынке продолжает повышаться. Цены на подержанные автомобили увеличились на четверть относительно аналогичного периода годом ранее, подсчитали аналитики.

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