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Самолет из Симферополя экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга
Происшествия
Самолет из Симферополя экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга
pixabay.com  /  Holgi

Екатеринбург, 3 августа. Самолет сообщением Симферополь — Екатеринбург совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово.

Как сообщает Телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры, причиной стал отказ зеленой гидросистемы.

«03.08.2021 в 05:54 ч. командир воздушного судна авиакомпании «Норд Винд», выполняющего рейс 132 по маршруту «Симферополь Екатеринбург», сообщил об отказе зеленой гидросистемы», — отмечается в сообщении.

В итоге экипажем было принято решение посадить воздушное судно в аэропорту Екатеринбурга. На борту самолета находились 148 пассажиров, в том числе 41 ребенок.

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