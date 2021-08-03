Самолет из Симферополя экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга

Екатеринбург, 3 августа. Самолет сообщением Симферополь — Екатеринбург совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово.

Как сообщает Телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры, причиной стал отказ зеленой гидросистемы.

«03.08.2021 в 05:54 ч. командир воздушного судна авиакомпании «Норд Винд», выполняющего рейс 132 по маршруту «Симферополь – Екатеринбург», сообщил об отказе зеленой гидросистемы», — отмечается в сообщении.

В итоге экипажем было принято решение посадить воздушное судно в аэропорту Екатеринбурга. На борту самолета находились 148 пассажиров, в том числе 41 ребенок.