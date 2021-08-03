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Ученые из Кореи нашли экологичный способ преобразить тепло в энергию
Наука
Ученые из Кореи нашли экологичный способ преобразить тепло в энергию
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Сеул, 3 августа. Способ преобразования излишков тепла в энергию, который является экологичным, предложил коллектив ученых из Северо-Западного университета и Сеульского национального университета.

Исследователи разработали новый материал. Его можно использовать в десятках устройств. Речь идет об очищенном селениде олова, который находится в поликристаллической форме. Материал превосходит монокристаллическую форму в процессе превращения тепла в электричество.

Это делает селенид олова наиболее эффективной термоэлектрической системой. Особенно высоких показателей преобразования специалистам удалось достичь после нахождения и ликвидации проблемы окисления. Она снижала эффективность процесса преобразования в прошлых исследованиях. Метод является экологичным, так как улавливает промышленное отработанное тепло.

Группа европейских ученых ранее превратила чистую воду в металл. Они вывели из воды идеальный изолятор через насыщение электронами.

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