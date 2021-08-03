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Предвзятое судейство не помешало российскому боксеру выйти в финал ОИ-2020

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:00
Спорт
Предвзятое судейство не помешало российскому боксеру выйти в финал ОИ-2020
pixabay.com/PD  / 

Токио, 3 августа. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в полуфинальном поединке ОИ-2020 одержал уверенную победу над новозеландцем Дэвидом Ньокой (4:1). Наш соотечественник будет драться за золотые медали Игр, имя его соперника пока неизвестно.

Несмотря на тотальное превосходство Гаджимагомедова, один из судей неожиданно отдал все три раунда Ньоке. Коллеги не поддержали аргентинского рефери и признали победителем россиянина.  

«Как аргентинский судья мог отдать оппоненту все три раунда? Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным. По ходу боя понимал, что я впереди по очкам. Теперь ждем, с кем буду боксировать в финале: с бразильцем или кубинцем», — сказал Гаджимагомедов после поединка. 

Ранее на ФАН вышел материал про иностранных спортсменов и журналистов, критикующих сборную России на ОИ-2020. Противники намекают, что нашу команду нельзя было пускать в Токио. 

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