Медработников в Дагестане уличили в продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19

Махачкала, 3 августа. Врач и медсестра учреждений здравоохранения Дагестана подозреваются в продаже сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сводке регионального МВД.

В полиции считают, что терапевт махачкалинской поликлиники №6 и медсестра Республиканской клинической больницы внесли в электронную базу ложные сведения о прохождении вакцинации шестью гражданами. За это медработники получили более 30 тысяч рублей.

«За денежное вознаграждение в сумме 33 тысячи рублей они внесли в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ заведомо ложные сведения о вакцинации от COVID-19 шести граждан России», — отмечается в сводке.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенной категории граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Николай Павлов.