Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 10:58
10:57
Происшествия
Четверо россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Турции
10:57
Происшествия
Тонну чугунной изгороди украли бывшие уголовники в центре Новосибирска
10:54
Наука
Роскосмос: перестыковка корабля «Ю. А. Гагарин» к модулю «Наука» запланирована на 28 сентября
10:53
Россия
Ученые нашли способ спрогнозировать осадку грунтов, чтобы избежать разрушения зданий
10:51
Шоу-бизнес
«Осталось чуть-чуть»: экс-супруга Аршавина рассказала о своем состоянии
10:51
Спорт
Спад интереса к Играм и новые олимпийские виды спорта обсудят в «Патриоте»
10:51
Технологии
Роскосмос назвал даты ближайших выходов космонавтов в открытый космос
10:46
Происшествия
Сельчане с судимостью похитили знакомого за «кражу» бензопилы в Саратовской области
10:45
Происшествия
Прохожий вколол неизвестное вещество 15-летней москвичке
10:43
Армия
В США рассказали о рискованном плане Пентагона по уничтожению авиации СССР
Все новости

Медработников в Дагестане уличили в продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19
Происшествия
Медработников в Дагестане уличили в продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 3 августа. Врач и медсестра учреждений здравоохранения Дагестана подозреваются в продаже сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сводке регионального МВД.

В полиции считают, что терапевт махачкалинской поликлиники №6 и медсестра Республиканской клинической больницы внесли в электронную базу ложные сведения о прохождении вакцинации шестью гражданами. За это медработники получили более 30 тысяч рублей.

«За денежное вознаграждение в сумме 33 тысячи рублей они внесли в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ заведомо ложные сведения о вакцинации от COVID-19 шести граждан России», — отмечается в сводке.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенной категории граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Николай Павлов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Медработников в Дагестане уличили в продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19
россия дагестан коронавирус covid-19 сертификат о вакцинации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru