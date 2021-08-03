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Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцин против дельта-штамма коронавируса
Общество
Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцин против дельта-штамма коронавируса
pixabay.com

Москва, 3 августа. Эффективность российский вакцин от коронавирусной инфекции превышает 90% против штамма «Дельта» и Дельта плюс». Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Действенность препаратов незначительно снижается по сравнению с первичным штаммом, но остается выше 90%. Специалисты проверяют уровень эффективности с появлением каждой новой мутации коронавируса, рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Антитела, которые образуются после вакцинации от коронавируса, обладают нейтрализующим эффектом. Менять состав вакцин, чтобы защититься от новых штаммов, нет необходимости, сообщает «Интерфакс».

Россиянам ранее назвали вакцину, которая подойдет для переболевших коронавирусом. Об этом рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов защиты организма от заражения коронавирусом. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», более 90% сотрудников министерства здравоохранения Московской области привились от COVID-19.

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вакцинация эффективность коронавирус
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