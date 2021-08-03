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Британские ученые назвали самый распространенный признак заражения штаммом «Дельта»
Общество
Британские ученые назвали самый распространенный признак заражения штаммом «Дельта»
pixabay.com

Лондон, 3 августа. Симптоматика штамма коронавирусной инфекции "Дельта" отличается от симптомов других мутаций. Врачи назвали основные признаки заражения.

Группа специалистов из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) определила симптом, чаще всего встречающийся среди пациентов, заразившихся «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции. Как утверждают ученые, им является головная боль.

Отмечается, что симптоматика штамма «Дельта» зависит и от того, привился ли пациент от коронавируса. Чаще всего такие больные жалуются на чихание, насморк и потерю обоняния. Кроме того, в некоторых случаях возникают боли в горле.

Пациенты с коронавирусом могут столкнуться и с потерей веса. Как утверждает руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова, это связано с потерей аппетита и обезвоживанием при заражении.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от коронавирусной инфекции. Она позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщает издание «Петербургский дневник», в Санкт-Петербурге стартовала вакцинация с использованием однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».

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