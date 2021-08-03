Глава Счетной палаты рассказал, чем можно заменить регулирование цен

Москва, 3 августа. Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал в беседе с журналистами о возможной альтернативе регулированию цен.

Речь идет об административном ограничении на рост стоимости продуктовых товаров, к которому прибегает Правительство РФ. Заменить данную меру можно введением целевых субсидий населению страны, как выяснилось из беседы Кудрина с РБК.

«Действие таких мер в течение трех-четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами. В этом смысле я скорее за целевые субсидии населению на определенные виды товаров», — пояснил глава СП.

Также в качестве альтернативы ограничению цен могут выступить адресные скидки для особо нуждающихся категорий граждан России. При этом власти страны ранее подчеркивали, что регулирование цен было временной мерой на фоне пандемии.

Председатель Счетной палаты к тому же озвучил способ снизить бедность в России в два раза. Это можно было бы осуществить с помощью адресных выплат, считает Алексей Кудрин.