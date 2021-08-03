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Названа суточная норма арбуза для детей и взрослых

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:18
Общество
Названа суточная норма арбуза для детей и взрослых
pixabay.com

Москва, 3 августа. Арбуз становится крайне востребованной ягодой в летнюю пору. Российские врачи назвали суточную норму потребления этого продукта для детей и взрослых.

По словам педиатра Марины Лерман, арбуз не стоит давать малышам до двух лет, так как он может привести к пищевой аллергии. Детям старше двух-трех лет рекомендуется съедать не более 80-100 граммов мякоти, а к 3-6 годам порцию можно увеличить до 150 граммов.

Врач-терапевт Елена Тихомирова объяснила, что взрослым в день можно употреблять не более 500 граммов, если при этом другая пища не была насыщена углеводами. Также арбуз лучше не есть перед сном, сообщает РИА Новости.

Шеф-повар ранее рассказал, как правильно выбирать эту ягоду. Так, например, зрелость арбуза можно определить по внешнему виду и весу.

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