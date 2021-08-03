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Экс-главу УМВД Камчатки Киселева задержали по уголовному делу о превышении полномочий

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:17
Происшествия
Экс-главу УМВД Камчатки Киселева задержали по уголовному делу о превышении полномочий
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Петропавловск-Камчатский, 3 августа. Полиция задержала ранее отстраненного от должности главу управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева по делу о превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе управления со ссылкой на главу МВД России генерала полиции Владимира Колокольцева, дальнейшую судьбу задержанного определят следственные и судебные органы.

«Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены», — приводит пресс-служба слова Колокольцева.

Источник в региональных правоохранительных органах уточнил, что Киселев является фигурантом сразу двух уголовных дел, подробности которых пока не сообщаются. Известно, что бывшего правоохранителя задержали в Москве.

Киселев был уволен с поста начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента РФ в июне 2021 года. Эту должность он занимал с лета 2018 года. Его предшественника Александра Сидоренко арестовали и осудили за злоупотребление полномочиями.

Ранее сообщалось о задержании чиновника челябинского ПФР по делу о взяточничестве.

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