Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов перешел в «Рому»

Рим, 3 августа. Форвард итальянского клуба «Дженоа» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов стал игроком «Ромы».

Изначально сумма трансфера 26-летнего нападающего составляла 17,5 миллиона евро. Соглашение форварда национальной команды Узбекистана с «Ромой» рассчитано до конца июня 2026 года, сообщает RT.

Как признался сам Шомуродов, переход в «Рому» — огромный шаг для его карьеры. Нападающий заверил, что сделает все возможное, чтобы выступать в топ-клубе на высоком уровне.

«То, с какой оперативностью было достигнуто соглашение, говорит о моем желании присоединиться к тренеру и моим новым товарищам по команде и приступить к работе как можно скорее», — признался форвард.

В конце июля сообщалось, что Шомуродов перейдет в римский клуб на правах аренды. Нападающий перешел в «Дженоа» из «Ростова» в октябре 2020 года, за это время форвард сыграл в 32 матчах и забил 8 голов.