Более 30 кораблей ВМФ РФ будут представлены на форуме «Армия-2021» в Каспийске

Каспийск, 3 августа. ВМФ России представит в рамках форума «Армия-2021» свыше 30 боевых кораблей, судов и катеров Каспийской флотилии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По имеющимся данным, корабли будут задействованы в динамическом показе боевых возможностей морских сил в Каспийске.

«В мероприятиях форума «Армия-2021» в ЮВО примут участие более 40 соединений и воинских частей военного округа, приглашены представители предприятий оборонной промышленности, научно-исследовательских институтов и учебных заведений», — говорится в сообщении.

Ранее суда Военно-морского флота России приняли участие в параде ко Дню ВМФ. В частности, на видео попали эффектные маневры кораблей Каспийской флотилии. Президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи заявил, что российский флот оснащен уникальным вооружением, которое не имеет аналогов в мире, пишет сайт 360tv.ru.