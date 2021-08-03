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Посол Антонов предложил Вашингтону исключить дипломатов из «визового размена»

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:23
Политика
Посол Антонов предложил Вашингтону исключить дипломатов из «визового размена»
Global Look Press  /  Vadim Savitsky/Global Look Press

Вашингтон, 3 августа. Российский посол в США Антонов призвал американскую сторону выстраивать диалог на равных по визовому вопросу.

Он предложил исключить дипломатов из «визового размена». Вашингтон не готов к «обнулению всех мер и контрмер», поэтому ему стоило бы использовать тактику «малых шагов» и начать с продления истекших дипломатических и других виз, отметил посол.

«Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом», — приводятся слова Антонова в соцсетях российского посольства.

Ранее США опубликовали список из 24 российских дипломатов, которые обязаны покинуть страну до 3 сентября. Многие из них уедут домой без замены из-за того, что Вашингтон ужесточил процедуру выдачи виз.

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