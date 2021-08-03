Курс доллара снизился на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 3 августа. Стоимость американской валюты по отношению к рублю уменьшилась на открытии торгов Московской биржи относительно предыдущего закрытия.

Согласно данным площадки, курс доллара снизился на 5,75 копейки. В результате стоимость американской валюты составила 73 рубля. Цена евро уменьшилась на 2,5 копейки и достигла 86,7025 рубля, передает ТАСС.

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева ранее сообщила, что формирование корзины из шести мировых валют считается наиболее простой стратегией замены доллара в инвестиционном портфеле граждан России. Среди валют эксперт выделяет евро, британский фунт, канадский доллар, японскую иену, швейцарский франк и шведскую крону.