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Россиянам посоветовали научить детей пользоваться соцсетями
Общество
Россиянам посоветовали научить детей пользоваться соцсетями
pixabay.com

Москва, 3 августа. Младший научный сотрудник Центра практической психологии образования Института педагогической рискологии Ольга Ткачук рассказала, как научить детей пользоваться соцсетями.

Специалист отметила, что использование фильтров не избавляет ребенка от специфического негативного контента. Более эффективным будет прививание цифровой гигиены.

По словам Ткачук, дети могут погружаться в компьютерный мир и соцсети из-за трудностей в общении или неблагоприятной атмосферы в семье. В некоторых случаях о ситуации в семье стоит предупредить классного руководителя, чтобы он понимал происходящее.

Взаимопомощь родителей с учителями Ткачук называет основой стабильного психического состояния ребенка.

«Любой деструктив или девиация не появляется сиюминутно. Сегодня мы даем советы классным руководителям, у которых есть возможность следить за поведением детей в течение всего дня, обращать внимание не только на внешний вид, не только на настроение, но еще и на случайно брошенные фразы, на поведение с использованием гаджетов», — сообщила сайту 360tv.ru Ткачук.

С помощью минимальных маркеров, педагог способен определить изменение состояния ребенка. Классный руководитель может обсудить происходящее с родителями, выбрать путь, чтобы минимизировать риски для психического здоровья школьника.

Ранее исследование СК «Росгосстрах жизнь» и Maximum education показало, что порядка 76% учащихся российских школ сталкивались с финансовым мошенничеством. Школьники оценивают свои знания по базовым финансовым вопросам на «четверку с минусом».

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