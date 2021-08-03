Начало учебного года в Ростовской области под угрозой срыва из-за коронавируса

Ростов-на-Дону, 3 августа. Третья волна коронавируса накрыла Ростовскую область. В регионе всерьез заговорили о переносе начала учебного года.

По словам главного санитарного врача донского края, количество инфицированных среди детей дошкольного возраста достигло 129 человек, школьников уже 146. Если в ближайшие недели ситуация не изменится, то будут подниматься вопросы о переносе сроков как начала учебного года, так и переводе учащихся в заочный формат.

Евгений Ковалев также отметил, что в связи с низкими темпами вакцинации студентов донских вузов коллективный иммунитет преподавателей и студентов остается на низком уровне, а это прямая дорога к дистанционному обучению.