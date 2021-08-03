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Начало учебного года в Ростовской области под угрозой срыва из-за коронавируса
Общество
Начало учебного года в Ростовской области под угрозой срыва из-за коронавируса
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 3 августа. Третья волна коронавируса накрыла Ростовскую область. В регионе всерьез заговорили о переносе начала учебного года.

По словам главного санитарного врача донского края, количество инфицированных среди детей дошкольного возраста достигло 129 человек, школьников уже 146. Если в ближайшие недели ситуация не изменится, то будут подниматься вопросы о переносе сроков как начала учебного года, так и переводе учащихся в заочный формат. 

Евгений Ковалев также отметил, что в связи с низкими темпами вакцинации студентов донских вузов коллективный иммунитет преподавателей и студентов остается на низком уровне, а это прямая дорога к дистанционному обучению.

Ранее ФАН сообщал, что на Дону сохраняется сложная ситуация с распространением и ростом количества заболевших новым штаммом коронавируса. Областной Роспотребнадзор будет обращаться к губернатору для введения строгих ограничений. 

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