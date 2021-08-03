Звезда «Капитан Марвел» показала подготовку к своей роли

Лос-Анджелес, 3 августа. Актриса Бри Ларсон активно готовится к роли Кэрол Денверс в фильме «Марвелы». Кинокомикс выйдет на экраны 10 ноября 2022 года.

Голливудская звезда дебютировала в роли Капитана Марвел в одноименном фильме в 2019 году. Чуть позже воплотила тот же образ в «Мстителях: Финал». Информация о сиквеле появилась практически сразу после премьеры первой части. Теперь же фильм вступил в активную фазу разработки. Ларсон на данный момент активно готовит себя к предстоящей роли, чем и поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Заставляю себя превысить свой предел! Не всегда выглядит красиво, но, черт возьми, это потрясающе», — подписала пост актриса.

Фанаты восхитились прекрасной формой Бри и ее упорством. Они прокомментировали свежее видео артистки.

«Мы любим сильных мстителей», — написала wendypazlar.

«Кэрол Денверс возвращается», — отметил g0m3s_will.

«Доброе утро! Ты невероятная женщина! Невероятная!» — подчеркнула fa.ye.j.

Ранее стало известно, что режиссер Мартин Скорсезе и актер Мэтт Деймон в своих интервью резко раскритиковали фильмы о супергероях. Однако звезда «Аквамена» Джейсон Момоа решил ответить на их выпады.