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«На бывших я ставлю крест»: Манукян наотрез отказался возвращаться к Бузовой

  /   Обновлено: 03 августа 2021 09:17
Шоу-бизнес
«На бывших я ставлю крест»: Манукян наотрез отказался возвращаться к Бузовой
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 3 августа. Музыкант и блогер Давид Манукян заявил, что возвращение к бывшим противоречит его жизненному кредо.

28-летний блогер готов расстаться на хорошей ноте и поддерживать теплые отношения с бывшими возлюбленными, но «возвращать отношения — нет, ни в коем случае». Категоричное заявление прозвучало на фоне недавнего громкого разрыва с телеведущей Ольгой Бузовой, которая неожиданно решила сжечь все мосты и предложила расстаться.

«Если человек тебя предал один раз, то он предаст и второй», — подчеркнул он.

Известно, что музыкант не сделал ни одной попытки вернуть Бузову несмотря на страстное начало романа: Манукян снялся в клипе «Лайкер», после чего между ним и эффектной артисткой завязались поначалу тайные отношения.

Сама девушка же недавно выпустила песню «Женская доля», где обратилась к бывшему возлюбленному с признанием, что «готова была отдать сердце», в то время как его интересовала только популярность.

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Все новости / Шоу-бизнес / «На бывших я ставлю крест»: Манукян наотрез отказался возвращаться к Бузовой
Ольга Бузова давид манукян Бывшие
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