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Ренхап: Ким Чен Ын первый предложил Южной Корее восстановить каналы связи
Политика
Ренхап: Ким Чен Ын первый предложил Южной Корее восстановить каналы связи
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пхеньян, 3 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын первый предложил восстановить разорванные прошлым летом каналы связи с Южной Кореей.

Разрыв произошел по инициативе именно Северной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента. Несмотря на это решение, главы государств несколько раз общались с апреля, в результате чего 27 июля восстановили каналы связи по предложению северокорейского лидера.

Позднее Южная Корея даже предложила КНДР создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавирусных ограничений. Однако обе страны долго не раскрывали, кто выступил инициатором общения. Кроме того, государства подчеркнули, что не обсуждали возможность проведения саммита.

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кндр северная корея южная корея
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