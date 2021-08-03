Ренхап: Ким Чен Ын первый предложил Южной Корее восстановить каналы связи

Пхеньян, 3 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын первый предложил восстановить разорванные прошлым летом каналы связи с Южной Кореей.

Разрыв произошел по инициативе именно Северной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента. Несмотря на это решение, главы государств несколько раз общались с апреля, в результате чего 27 июля восстановили каналы связи по предложению северокорейского лидера.

Позднее Южная Корея даже предложила КНДР создать конференц-систему для проведения онлайн-переговоров в условиях коронавирусных ограничений. Однако обе страны долго не раскрывали, кто выступил инициатором общения. Кроме того, государства подчеркнули, что не обсуждали возможность проведения саммита.