Энтони Хопкинс хочет стать следующим Джеймсом Бондом

Лос-Анджелес, 3 августа. Актер Энтони Хопкинс поделился фотографией с коллегой Пирсом Броснаном. Звезда «Молчания ягнят» в шутку заявил, что может стать новым Джеймсом Бондом.

«Бондиана» радует фанатов шпионских фильмов уже почти 60 лет. Она началась с актера Шона Коннери, но на протяжении истории эта роль переходила к другим артистам, среди которых был Пирс Броснан, передавший эстафету Дэниелу Крейгу. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Британский актер Энтони Хопкинс через свой аккаунт в Twitter поделился совместной фотографией с Броснаном. Оба артиста являются номинантами на «Золотой глобус».

Being championed to be the next James Bond ???? @PierceBrosnan pic.twitter.com/G7eKCY6NIo — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) August 1, 2021

«Быть следующим Джеймсом Бондом», — подписал пост звезда кинофраншизы о Ганнибале.

Несмотря на то, что он выложил фотографию с шуточным комментарием, Хопкинс действительно мог стать агентом 007. После ухода Шона Коннери продюсеры искали нового Джеймса Бонда, и среди кандидатов был Хопкинс. Однако он отказался, поскольку считал, что не подходит для этой роли.

Ранее стало известно, что актер Том Хэнкс присоединился к актерскому касту нового фильма Уэса Андерсона. Вместе с ним в картине снимутся Тильда Суинтон и Билл Мюррей.