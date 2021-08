Энтони Хопкинс хочет стать следующим Джеймсом Бондом

Лос-Анджелес, 3 августа. Актер Энтони Хопкинс поделился фотографией с коллегой Пирсом Броснаном. Звезда «Молчания ягнят» в шутку заявил, что может стать новым Джеймсом Бондом.

«Бондиана» радует фанатов шпионских фильмов уже почти 60 лет. Она началась с актера Шона Коннери, но на протяжении истории эта роль переходила к другим артистам, среди которых был Пирс Броснан, передавший эстафету Дэниелу Крейгу. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Британский актер Энтони Хопкинс через свой аккаунт в Twitter поделился совместной фотографией с Броснаном. Оба артиста являются номинантами на «Золотой глобус».

Being championed to be the next James Bond ???? @PierceBrosnan pic.twitter.com/G7eKCY6NIo