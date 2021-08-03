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Энтони Хопкинс хочет стать следующим Джеймсом Бондом
Шоу-бизнес
Энтони Хопкинс хочет стать следующим Джеймсом Бондом
кадр из фильма «На исходе дня»

Лос-Анджелес, 3 августа. Актер Энтони Хопкинс поделился фотографией с коллегой Пирсом Броснаном. Звезда «Молчания ягнят» в шутку заявил, что может стать новым Джеймсом Бондом.

«Бондиана» радует фанатов шпионских фильмов уже почти 60 лет. Она началась с актера Шона Коннери, но на протяжении истории эта роль переходила к другим артистам, среди которых был Пирс Броснан, передавший эстафету Дэниелу Крейгу. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Британский актер Энтони Хопкинс через свой аккаунт в Twitter поделился совместной фотографией с Броснаном. Оба артиста являются номинантами на «Золотой глобус».

«Быть следующим Джеймсом Бондом», — подписал пост звезда кинофраншизы о Ганнибале.

Несмотря на то, что он выложил фотографию с шуточным комментарием, Хопкинс действительно мог стать агентом 007. После ухода Шона Коннери продюсеры искали нового Джеймса Бонда, и среди кандидатов был Хопкинс. Однако он отказался, поскольку считал, что не подходит для этой роли.

Ранее стало известно, что актер Том Хэнкс присоединился к актерскому касту нового фильма Уэса Андерсона. Вместе с ним в картине снимутся Тильда Суинтон и Билл Мюррей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Энтони Хопкинс хочет стать следующим Джеймсом Бондом
кино джеймс бонд энтони хопкинс
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