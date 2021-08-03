Муж Йоханссон снимет новых «Черепашек-ниндзя»

Лос-Анджелес, 3 августа. Актер и сценарист Колин Джост станет соавтором нового фильма «Черепашки-ниндзя». Детали сценария и дата премьеры пока неизвестны.

Впервые знаменитые мутанты появились в комиксах в 1984 году. Затем на телевидение попал популярный мультсериал, параллельно с которым выходили полнометражные фильмы. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Последний перезапуск произошел в 2014 году. Постановщиком новой кинофраншизы был назначен режиссер «Трансформеров» Майкл Бей. Однако дилогия получила преимущественно негативные отзывы. При этом сиквел собрал плохую кассу, что заставило киностудию Paramount Pictures отложить свои планы относительно развития кинофраншизы.

Источники сообщают, что новый фильм о черепашках-ниндзя будет снят братьями Джост: Колином и Кейси. Майкл Бэй теперь займет пост продюсера. Детали сюжета все еще скрываются. Неясно и то, будет ли фильм мужа актрисы Скарлетт Йоханссон прямым продолжением киноленты 2016 года, или это будет очередной перезапуск.

Ранее стало известно, что киностудии Sony Pictures и Marvel представили второй трейлер продолжения супергеройского фильма «Веном».