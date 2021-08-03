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Крым и Севастополь оказались в лидерах по росту вкладов населения

  /   Обновлено: 03 августа 2021 08:46
Общество
Крым и Севастополь оказались в лидерах по росту вкладов населения
ФБА «Экономика сегодня»

Симферополь, 3 августа. По данным на 1 июля Крым и Севастополь за год обогнали все регионы России по росту вкладов населения, свидетельствует статистика Банка России.

Статистику регулятора проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Лидерами роста вкладов и других привлеченных средств физических лиц за год на 1 июля 2021 года стали Республика Крым (+21,6%) и Севастополь (+20%)», — сообщил РИА Новости аналитик.

В этих регионах опережающий рост вкладов населения обусловлен ростом экономической активности населения и эффектом низкой базы.

С ростом на 13,5% на третьем месте оказался Краснодарский край. В целом по России показатель составляет 9%.

Сокращение вкладов населения отмечено в Мордовии (-1,6%) и Кабардино-Балкарии (-0,6%), заключил эксперт.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что доля денежных средств может снова перейти в банковские вклады. Она отметила, что высокое значение имеет доступность и привлекательность инструментов на фондовом рынке.

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