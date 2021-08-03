Звезда «Аквамена» ответил на критику кинокомиксов Мартином Скорсезе

Лос-Анджелес, 3 августа. Режиссер Мартин Скорсезе и актер Мэтт Деймон в своих интервью резко раскритиковали фильмы о супергероях. Однако звезда «Аквамена» Джейсон Момоа решил ответить на их выпады.

Постановщик фильма «Ирландец» в 2019 году заявил, что кинокомиксы нельзя считать фильмами. В схожем ключе высказался звезда кинофраншизы о Джейсоне Борне. Деймон считает, что из-за кинолент о супергероях страдает вся индустрия. Однако Момоа не согласился с этим утверждением. Об этом сообщает ScreenRant.

«Это похоже на то, как люди говорят, что музыка — это попса и это музыка классная. Но ты же знаешь, как трудно просто донести свою музыку до людей? Все это субъективно. Я стараюсь ни к чему не придираться», — отметил актер.

Он добавил, что кинокомиксы действительно как жевательная резинка, но они похожи на греческую мифологию. В них есть добро, зло и душераздирающие моменты.

«И, черт возьми, вы забираете другие виды искусства, если перестанете их создавать. Вы убираете визуальные эффекты, вы убираете то, что вы умеете делать с макияжем. Я не из тех, кого нанимают для большого кино, но, будучи в состоянии создать фильм о супергерое, я могу создать фильм о том, что мне действительно небезразлично», — заявил Момоа.

Ранее стало известно, что фильм «50 оттенков серого» признан одной из худших кинолент десятилетия.