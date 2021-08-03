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Деревянко заплатит за обучение дочерей в нестандартной школе 1,5 млн рублей в год
Общество
Деревянко заплатит за обучение дочерей в нестандартной школе 1,5 млн рублей в год
instagram.com  /  @pablo_derevyanko

Москва, 3 августа. Дочери актера Павла Деревянко в сентябре пойдут учиться в нестандартную школу. Обучение каждой обойдется артисту в год по 750 тысяч рублей.

Сам Деревянко бросил школу в девятом классе. Аттестат о среднем образовании он хотел получить в «вечерке», но и это учебное заведение не закончил.

Дочерям он не желает подобной судьбы, поэтому выбрал для них нестандартную во всех отношениях школу. Учебное заведение занимает примерно 5000 квадратных метров и примыкает к лесу. Деревянко вместе с бывшей женой Дарьей Мясищевой уже побывали в этой школе на экскурсии и остались довольны.

В классы здесь набирают по 10-15 человек. Для обучения используются нестандартные авторские методики. Школьную форму не требуют. Можно приходить в любом наряде.

Учебные помещения оснащены современной техникой. Есть пространства для отдыха. Одно из них представляет собой театральный зал со сценой и камином.

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева ранее сообщила своим подписчикам, что отправила двухлетнюю дочь в детский лагерь. Там девочка должна заниматься балетом.

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актер деревянко школа
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