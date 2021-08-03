Страшное ДТП унесло жизнь женщины в Тверской области

Тверь, 3 августа. В результате ДТП в Спировском районе Тверской области в ночь со 2 на 3 августа погибла 56-летняя женщина, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла на первом километре автомобильной дороги Ососье — Грязновец. Женщина на легковушке Hyundai Getz не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего машина перевернулась. От полученных травм водитель погибла на месте.

Накануне на Тверскую область обрушился ураган. В результате разгула стихии 15 человек получили травмы. Порывы ураганного ветра достигали 25 метров в секунду.