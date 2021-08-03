Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 09:28
09:19
Общество
Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцин против дельта-штамма коронавируса
09:19
Общество
Британские ученые назвали самый распространенный признак заражения штаммом «Дельта»
09:18
Экономика
Глава Счетной палаты рассказал, чем можно заменить регулирование цен
09:18
Общество
Названа суточная норма арбуза для детей и взрослых
09:17
ФАН-ТВ
Парад советских ретромашин прошел в Латвии
09:16
Россия
Министр цифрового развития Новосибирской области ушел в отставку
09:14
Происшествия
Экс-главу УМВД Камчатки Киселева задержали по уголовному делу о превышении полномочий
09:13
Спорт
Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов перешел в «Рому»
09:12
Общество
Синоптик Леус предупредил москвичей о возможных дождях
09:11
Происшествия
Пропавшего в Киеве главу Белорусского дома нашли повешенным
Все новости

Страшное ДТП унесло жизнь женщины в Тверской области
Происшествия
Страшное ДТП унесло жизнь женщины в Тверской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тверь, 3 августа. В результате ДТП в Спировском районе Тверской области в ночь со 2 на 3 августа погибла 56-летняя женщина, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла на первом километре автомобильной дороги Ососье — Грязновец. Женщина на легковушке Hyundai Getz не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего машина перевернулась. От полученных травм водитель погибла на месте.

Накануне на Тверскую область обрушился ураган. В результате разгула стихии 15 человек получили травмы. Порывы ураганного ветра достигали 25 метров в секунду.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Страшное ДТП унесло жизнь женщины в Тверской области
дтп тверь тверская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru