Глава МВД Колокольцев отправил в отставку начальника полиции Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 3 августа. Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев отправил в отставку замначальника краевого управления МВД Максима Митрофановского в связи с неудовлетворительной работой.

Соответствующее решение министр принял в ходе рабочей поездки на Камчатку во вторник.

«В связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр [Владимир Колокольцев] принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД по Камчатскому краю — начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского», — приводит сообщение местной полиции ТАСС.

По данным управления, Колокольцев уже встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия региональных властей, правоохранительных органов и общественности. Речь в частности шла об обеспечении порядка в период подготовки и проведения голосования. В этом году в регионе, наряду с выборами в Госдуму, будут избираться депутаты заксобрания края и представительных органов муниципальных образований.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении инспектора рыболовства, который требовал от коренных общин более 95 кг красной икры за несоставление протоколов. Задержанный проводил проверку деятельности коренных общин малочисленных северных народов России в Усть-Большерецком районе и, по информации следствия, выявил ряд административных правонарушений.