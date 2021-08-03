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Депутат Госдумы Власов предложил отменить родительскую плату за детсады

  /   Обновлено: 03 августа 2021 08:37
Общество
Депутат Госдумы Власов предложил отменить родительскую плату за детсады
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 3 августа. Отменить ежемесячную плату за услуги муниципальных детских садов предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Информация об этом стала известна из письма парламентария на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. По слова Власова, Конституция России гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Федеральный закон предусматривает плату за услуги и питание в детских садах. Также Власов подчеркнул, что с сентября 2020 года для учащихся с первого по четвертый класс уже предоставляется бесплатное горячее питание.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — говорится в тексте документа.

Недавно депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в Генпрокуратуру с призывом запретить митинги возле школ. По его словам, проведение публичных мероприятий может мешать учебе, а большое скопление людей представляет угрозу для школьников.

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