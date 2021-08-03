Ким Кардашьян удивила фанатов пляжными фото

Лос-Анджелес, 3 августа. Модель и актриса Ким Кардашьян поделилась с подписчиками в Instagram несколькими фотографиями, на которых она позирует в купальнике на пляже.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» после развода с рэпером Канье Уэстом продолжает активно вести соцсети. Недавно на своей странице в Twitter она выложила новые снимки, которые поразили подписчиков.

«Отдыхающее лицо на пляже», — подписала пост бизнесвумен.

В публикацию попали две фотографии. На обеих Ким позирует в черном откровенном раздельном купальнике. На первом снимке она стоит к камере спиной, на втором — повернулась передом и загадочно склонила голову. Фанаты были поражены откровенным постом актрисы.

«Ради бога, я никогда не надену купальник рядом с тобой. Может быть, гидрокостюм», — иронично написала актриса Сара Фостер.

«Боже, какая голубая вода», — отметила сестра Ким, Хлоя Кардашьян.

Ранее откровенной публикацией в Instagram поделилась бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян. На этот раз она решила ночью отдохнуть в бассейне и похвасталась своим досугом перед фанатами.