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Ким Кардашьян удивила фанатов пляжными фото
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян удивила фанатов пляжными фото
facebook.com  /  Kim Kardashian West

Лос-Анджелес, 3 августа. Модель и актриса Ким Кардашьян поделилась с подписчиками в Instagram несколькими фотографиями, на которых она позирует в купальнике на пляже.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» после развода с рэпером Канье Уэстом продолжает активно вести соцсети. Недавно на своей странице в Twitter она выложила новые снимки, которые поразили подписчиков.

«Отдыхающее лицо на пляже», — подписала пост бизнесвумен.

В публикацию попали две фотографии. На обеих Ким позирует в черном откровенном раздельном купальнике. На первом снимке она стоит к камере спиной, на втором — повернулась передом и загадочно склонила голову. Фанаты были поражены откровенным постом актрисы.

«Ради бога, я никогда не надену купальник рядом с тобой. Может быть, гидрокостюм», — иронично написала актриса Сара Фостер.

«Боже, какая голубая вода», — отметила сестра Ким, Хлоя Кардашьян.

Ранее откровенной публикацией в Instagram поделилась бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян. На этот раз она решила ночью отдохнуть в бассейне и похвасталась своим досугом перед фанатами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ким Кардашьян удивила фанатов пляжными фото
Ким Кардашьян twitter Семейство Кардашьян
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