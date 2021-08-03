Пациентка скончалась во время пожара в больнице Забайкалья

Чита, 3 августа. Пациентка скончалась при пожаре в Центральной районной больнице Шелопугинского района, передает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

Происшествие случилось в ночь на 3 августа. Пожар произошел в одной из палат второго этажа. Возгорание ликвидировали, однако одна пациентка погибла в результате инцидента. По предварительной информации, женщина с психиатрическим заболеванием спровоцировала пожар. Специалистам предстоит провести служебную проверку, передает РИА Новости.

ГУ МЧС сообщило, что работники больницы быстро провели эвакуацию больных и персонала. Всего из здания экстренно вывели 14 человек.

Похожая ситуация произошла в подмосковном доме престарелых, однако жертвами этого пожара стали 12 человек.