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Пассажирка напала на таксиста-инвалида в Саратовской области
Происшествия
Пассажирка напала на таксиста-инвалида в Саратовской области
Невские Новости  / 

Энгельс, 3 августа. Прокуратура проводит проверку по факту нападения агрессивной пассажирки на водителя такси. На ролике, появившемся в социальных сетях, видно, как женщина оскорбляет таксиста и бьет его кулаком по спине.

Водитель является слабослышащим и имеет инвалидность. По предварительной информации, таксист отказался от поездки, потому что в его машине хотели ехать пять человек: трое взрослых и двое детей.  

«К сожалению, агрессивные пассажиры попадаются достаточно часто. Как правило, они находятся в состоянии алкогольного опьянения. На самом деле таксист имеет право отказать в осуществлении поездки, если имеется уважительная причина. Будем надеяться, что женщину привлекут к ответственности», — рассказал корреспонденту ФАН таксист Олег Романов. 

Ранее саратовские спасатели помогли застрявшей посреди поля в авто семье. Машина завязла в грязи. 

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