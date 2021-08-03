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Правоохранители задержали контрабанду леса из Приморья в Китай
Происшествия
Правоохранители задержали контрабанду леса из Приморья в Китай
pixabay.com

Владивосток, 3 августа. Уссурийская таможня, ФСБ и транспортная прокуратура обнаружили незаконную схему вывоза леса из России в Китай на сумму 441,2 млн рублей.

Преступные действия совершались с января 2016 года по апрель 2017 года группой мужчин, создавших «фирму-однодневку», через которую оформлялись поставки в Китай. Они предоставляли на таможне поддельные документы и таким образом смогли вывезти 9 544,5 кубометра лесоматериалов стоимостью 441,2 миллиона рублей. Следствие завело три уголовных дела, контрабандистам грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

Полицейские из Уссурийска ранее спасли пропавшего рыбака, который съехал в овраг на своем автомобиле, в результате чего получил травмы и не смог самостоятельно покинуть свою машину. Инспекторы смогли вытащить рыбака из автомобиля и несли его по бездорожью несколько километров.

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