Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 09:27
09:19
Общество
Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцин против дельта-штамма коронавируса
09:19
Общество
Британские ученые назвали самый распространенный признак заражения штаммом «Дельта»
09:18
Экономика
Глава Счетной палаты рассказал, чем можно заменить регулирование цен
09:18
Общество
Названа суточная норма арбуза для детей и взрослых
09:17
ФАН-ТВ
Парад советских ретромашин прошел в Латвии
09:16
Россия
Министр цифрового развития Новосибирской области ушел в отставку
09:14
Происшествия
Экс-главу УМВД Камчатки Киселева задержали по уголовному делу о превышении полномочий
09:13
Спорт
Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов перешел в «Рому»
09:12
Общество
Синоптик Леус предупредил москвичей о возможных дождях
09:11
Происшествия
Пропавшего в Киеве главу Белорусского дома нашли повешенным
Все новости

Популяция краснокнижного дальневосточного аиста выросла в России
Общество
Популяция краснокнижного дальневосточного аиста выросла в России
pixabay.com

Владивосток, 3 августа. Популяция дальневосточного аиста почти достигла 1 тыс. гнездящихся пар, рассказал директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов.

Ареал занесенной в Красную книгу России птицы расширился на 250 км вглубь области. По мнению Осипова, категорию редкости этого вида скоро можно будет понижать.

«К настоящему моменту мы можем говорить, что российская часть популяции дальневосточного аиста выросла до 950 гнездящихся пар, и это только то, что мы наблюдаем на наших заповедных территориях, а вся популяция должна быть еще больше», — сообщил ТАСС Осипов.

В России гнездится порядка 80% популяции этой птицы. Ареал дальневосточного аиста разрастается на север.

Дальневосточный аист занесен в Красную книгу РФ и находится под угрозой исчезновения. Птица гнездится в глухих местах только в бассейне реки Амур. В России аист строит гнездо в Еврейской автономной и Амурской областях, Приморском и Хабаровском краях.

Ранее краснокнижный амурский тигр нанес ночной визит жителям Славянки в Спасском районе Приморского края. Инспекторы охотнадзора успешно «проводили» хищника обратно в тайгу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Популяция краснокнижного дальневосточного аиста выросла в России
дальний восток красная книга wwf
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru