Популяция краснокнижного дальневосточного аиста выросла в России

Владивосток, 3 августа. Популяция дальневосточного аиста почти достигла 1 тыс. гнездящихся пар, рассказал директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов.

Ареал занесенной в Красную книгу России птицы расширился на 250 км вглубь области. По мнению Осипова, категорию редкости этого вида скоро можно будет понижать.

«К настоящему моменту мы можем говорить, что российская часть популяции дальневосточного аиста выросла до 950 гнездящихся пар, и это только то, что мы наблюдаем на наших заповедных территориях, а вся популяция должна быть еще больше», — сообщил ТАСС Осипов.

В России гнездится порядка 80% популяции этой птицы. Ареал дальневосточного аиста разрастается на север.

Дальневосточный аист занесен в Красную книгу РФ и находится под угрозой исчезновения. Птица гнездится в глухих местах только в бассейне реки Амур. В России аист строит гнездо в Еврейской автономной и Амурской областях, Приморском и Хабаровском краях.

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