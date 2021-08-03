Названы самые хитрые способы обмана при продаже автомобиля

Москва, 3 августа. Вторичный авторынок становится все более прозрачным, появляются новые инструменты проверки автомобилей, однако все еще есть множество способов обмануть покупателя.

Самый распространенный способ мошенничества скрутка пробега, даже сервисы проверки авто не могут дать полной гарантии, что пробег у автомобиля честный. Однако есть много разных программ, которые позволяют оценить данный параметр, рассказали аналитики сервисов «Авито.Авто» и «Автотека» по данным НГС.

Второй частый вид обмана — продажа машины, находящейся в залоге. Мошенник может скрыть факт ограничения регистрационных действий или нахождения автомобиля в залоге, и в дальнейшем новому хозяину придется столкнуться с судебным разбирательством.

Нужно быть внимательным и при визуальном осмотре: часто встречается продажа битого автомобиля под видом небитого, то есть ранее отремонтированного, с существенными, но умело замаскированными недостатками. Все еще множество аферистов ухитряются получать свою выгоду при помощи требования предоплаты, поэтому нужно отказываться от такой сделки, едва услышав это слово, заключил эксперт.

Техэксперт Андрей Васильев недавно рассказал, как проводить сертификацию для автомобилей, ввозимых из-за рубежа и бывших в употреблении.