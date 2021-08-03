«Продолжаю советоваться с психологом»: Лена Катина рассказала о разводе с мужем

Москва, 3 августа. Если в паре есть ребенок, то он не должен во время развода наблюдать и слышать накопившиеся претензии и обиды между мамой и папой, уверена экс-солистка «Тату» Лена Катина.

Почти два года назад исполнительница рассталась с мужем, словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, и с тех пор работает с психологом, чтобы сформировать правильное восприятие этого непростого события у своего шестилетнего сына. На момент разрыва мальчику было четыре года, рассказала Катина в своей колонке на «Летидоре».

«Я советовалась и продолжаю советоваться с психологом по разным поводам, в том числе и по этому. Чтобы ребенок твердо стоял на ногах, ему нужны и мама, и папа», — заявила артистка.

По ее мнению, при ребенке нельзя оскорблять и говорить плохие слова про своего бывшего спутника. Даже если у вас были очень сложные отношения и сдержать эмоции практически невозможно. Неосторожно брошенное в сердцах слово может глубоко ранить малыша и ударить по его психике, считает певица.

Недавно у Катиной появился еще один повод для волнения: девушка призналась, что спустя два года после развода у нее появились новые отношения, и теперь она переживает за предстоящее знакомство избранника с сыном.