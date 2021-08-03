Самарская область поможет пострадавшим в ДТП в Турции. События дня

МВФ выделит на восстановление мировой экономики $650 млрд Международный валютный фонд планирует выделить 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Решение уже одобрено, распределения начнутся 23 августа. Согласно сообщению МВФ, специальные права заимствования смогут получить все члены фонда пропорционально их квотам. Для развивающихся рынков и имеющих низкий уровень дохода стран предназначены 275 миллиардов долларов. Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала принятое решение «историческим». Во время беспрецедентного кризиса оно станет «прививкой для глобальной экономики».

Самарская область поможет пострадавшим в ДТП в Турции pxhere.com / Власти Самарской области предоставят всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП с туристическим автобусом в Турции. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Попавших в аварию планируют как можно быстрее доставить в Россию. Азаров подтвердил, что все они из Самарской области. Дорожная драма произошла накануне в провинции Анталья. Автобус, в котором находились 22 россиянина, вылетел на встречку и перевернулся. По данным Минздрава России, погибли три человека. Шестеро взрослых и четверо детей находятся в клинике турецкого Манавгата.

Три человека стали жертвами урагана в Тверской области youtube.com / BengalFestival.com В результате урагана в Тверской области погибли три человека, среди жертв — ребенок. Число пострадавших возросло до 15. Без электроснабжения остались 1,5 тысячи домов в 90 населенных пунктах региона. Повалены 90 деревьев. Больше всего досталось городу Андреаполь. В настоящее время последствия торнадо устраняют оперативные службы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил специальную комиссию.