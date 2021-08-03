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Самарская область поможет пострадавшим в ДТП в Турции. События дня
ФАН-ТВ
Самарская область поможет пострадавшим в ДТП в Турции. События дня
pixabay.com  / 

МВФ выделит на восстановление мировой экономики $650 млрд

Международный валютный фонд планирует выделить 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Решение уже одобрено, распределения начнутся 23 августа. Согласно сообщению МВФ, специальные права заимствования смогут получить все члены фонда пропорционально их квотам. Для развивающихся рынков и имеющих низкий уровень дохода стран предназначены 275 миллиардов долларов. Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала принятое решение «историческим». Во время беспрецедентного кризиса оно станет «прививкой для глобальной экономики».

Самарская область поможет пострадавшим в ДТП в Турции

Самарская область поможет пострадавшим в ДТП в Турции. События дня
pxhere.com  / 

Власти Самарской области предоставят всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП с туристическим автобусом в Турции. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Попавших в аварию планируют как можно быстрее доставить в Россию. Азаров подтвердил, что все они из Самарской области. Дорожная драма произошла накануне в провинции Анталья. Автобус, в котором находились 22 россиянина, вылетел на встречку и перевернулся. По данным Минздрава России, погибли три человека. Шестеро взрослых и четверо детей находятся в клинике турецкого Манавгата.

Три человека стали жертвами урагана в Тверской области

Самарская область поможет пострадавшим в ДТП в Турции. События дня
youtube.com  / BengalFestival.com

В результате урагана в Тверской области погибли три человека, среди жертв — ребенок. Число пострадавших возросло до 15. Без электроснабжения остались 1,5 тысячи домов в 90 населенных пунктах региона. Повалены 90 деревьев. Больше всего досталось городу Андреаполь. В настоящее время последствия торнадо устраняют оперативные службы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил специальную комиссию.

Пять человек пострадали из-за лесных пожаров в Италии

Самарская область поможет пострадавшим в ДТП в Турции. События дня
pixabay.com  / suhasrawool

Пять человек пострадали из-за лесных пожаров в итальянской коммуне Пескара. Стихия уничтожила сосновый бор и часть инфраструктуры. Огонь вплотную приблизился к жилым районам: пришлось эвакуировать несколько домов и пляжных курортов Адриатики. Около 100 человек также вывезли из муниципалитета Ортона. 

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Все новости / ФАН-ТВ / Самарская область поможет пострадавшим в ДТП в Турции. События дня
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