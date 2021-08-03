Психологи назвали пять правил семейной жизни, которые можно и нужно нарушать

Москва, 3 августа. Психологи со всего мира пытаются составить оптимальные правила семейной жизни. Но их универсальность значительно преувеличена: некоторые из пунктов стоит иногда нарушать.

Эксперты портала Lifehacker составили топ-5 общепризнанных семейных «правил», которые можно и даже нужно порой нарушать с легким сердцем.

1. Разделять увлечения друг друга

Отсутствие общих интересов может стать проблемой, когда улягутся первые страсти. Но стоит помнить, что у вас никогда и не будет полного совпадения увлечений. Это нормально — иметь разные хобби. Более того, сохранять для себя что-то личное — даже полезно, чтобы окончательно не раствориться в избраннике.

Если вы не можете полностью проникнуться чужими увлечениями, оставьте в покое и партнера, и себя.

2. Обязательное общее пространство

Чтобы сохранить свои нервы, эксперты советуют, чтобы в доме у каждого был бы свой угол для хранения личных вещей и свой «кабинет». Для этого необязательно жить в большом особняке, достаточно грамотно зонировать помещение. К слову, это правило относится не только ко взрослым, но и к детям.

3. Делиться сокровенными чувствами

Полная откровенность и эмпатия являются лишь иллюзиями, которые еще и могут посягать на личную свободу, а значит приводить к ссорам. Если вы хотите озвучивать партнеру все свои мысли или ждете подобного от него, это может свидетельствовать о том, что личные границы размыты.

Эксперты советуют не озвучивать еще толком не сформированные переживания, перекладывая бремя сомнений на плечи избранника. Ответьте для начала себе на вопрос: «Зачем я собираюсь озвучить то или другое».

Важно: правило не работает, если у вас депрессия. В этом случае действительно лучше поговорить.

4. Решение проблем в постели

Эротическое примирение в постели после бурной ссоры — одно из распространенных романтических клише. Однако оно совершенно не работает там, где действительно нужно поговорить.

Примирительный секс действительно работает только тогда, когда пара достигла соглашения по проблеме. Иначе недовольства друг другом будут накапливаться, как снежный ком.

Если в отношениях плохо все, кроме секса, эксперты советуют попробовать отказаться от попыток построить семью и просто наслаждаться происходящим. Когда страсть утихнет, вы сможете мирно разойтись.

5. Дети всегда на первом месте

В семьях, где есть дети, родители часто испытывают чувство вины, думая, что они недостаточно старались для блага своих наследников. Больше всего груз ответственности, конечно, давит на мать. Помните, как при разгерметизации самолета советуют надевать кислородную маску сначала на себя и только потом — на ребенка. Это правило стоит применять и в обычной жизни.

Невозможно успеть все и быть идеальной матерью и женой круглосуточно. Дайте ребенку личное пространство и обозначьте границы.

Ранее психолог, руководитель центра трансформационных игр Оксана Гордина поделилась с ФАН одним из новых, но действенных способов улучшения климата в семье.

Читайте также: Психолог рассказала, как повысить самооценку и перестать зависеть от мнения окружающих.