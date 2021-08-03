«Наскакали»: в Сети обсудили возможность безгазовой зимы для Украины

Киев, 3 августа. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что если компания «Газпром» снизит транзит газа через украинскую ГТС, то страна зимой останется без отопительного сезона.

Эксперт считает, что Москва «может это устроить», а потому Украине нужно готовиться и к самому худшему сценарию. Об этом сообщает Regnum.

«Не Москва вам устроит, вы сами себе это устраиваете!» — написал Sergey P.

Наталья А. поздравляет украинское правительство с этой новостью. Она считает, что власти долго шли к этой цели.

«Все, что у вас было за последние 7 лет, и все, что будет, вы устроили себе сами. Наскакали все, что имеете и будете иметь. Сами, сами, сами», — отреагировал читатель под псевдонимом Iris L.

Эмилия вспомнила, как Украина перекрыла воду в Крым. При этом она же хочет, чтобы Россия давала ей свой газ. Она предлагает попрыгать перед зданием Госдепа, и тогда, может, будет газ.

«Здобулы! Кто-то нам рассказывал, что мы давно без российского газа живем (Порох, Зе). А виновным оставят Россию. Только не пойму — почему. Если бы газом владела Украина, она бы давно газ перекрыла», — отметил LPG.

Ранее стало известно, что российский энергетический холдинг «Газпром» отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей Украины.