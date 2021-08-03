«Моя мама будет так счастлива»: Крис Эванс «признал» ребенка от рэперши Лиззо

Лос-Анджелес, 3 августа. Актер Крис Эванс, известный по роли «Капитана Америки», отреагировал на шутку певицы и блогера Лиззо, что она ждет от него ребенка.

33-летняя певица Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная под псевдонимом Lizzo, опубликовала скрин переписки с 40-летним Эвансом.

«Привет! Только что услышал о нашем маленьком комочке радости, моя мама будет так счастлива, лол», — написал актер певице.

Лиззо явно обрадовалась сообщению от знаменитого супергероя киновселенной Marvel и не скрывала своих эмоций в ролике, опубликованном в TikTok. На записи девушка радуется тому, что Эванс заметил ее шутку про младенца, и теперь предлагает своим подписчикам выбрать имя для «ребенка».

Девушка впервые сообщила об общем ребенке с Эвансом на прошлой неделе, общаясь с фанатом. И это не первый раз, когда Лиззо и Эванс развлекаются в социальных сетях. Весной певица оставила актеру множество сообщений, в которых признавалась ему в любви. В тот момент Лиззо была в состоянии алкогольного опьянения. Эванс не оставил послания рэперши без внимания, написав, что в этом нет ничего «постыдного», сам он «делал вещи похуже».

Согласно открытым источникам, до 2006 года Крис Эванс встречался с актрисой Джессикой Бил. Спустя год после расставания у него был непродолжительный роман с актрисой Минкой Келли, однако в 2013 году пара окончательно рассталась. С июня 2016 по начало 2017 года Эвансу приписывали романтические отношения с коллегой Дженни Слейт. Пара расставалась и снова сходилась, но в марте 2018 года Эванс подтвердил, что они все-таки разошлись.