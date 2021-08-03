Туристический центр в Калифорнии закрыли из-за чумы у бурундуков

Калифорния, 3 августа. Выявление чумы у бурундуков стало причиной закрытия туристического центра Taylor Creek в Калифорнии и пляжа на озере Тахо.

Положительные тесты нашли у грызунов, которые не имели контактов с людьми. По информации природоохранной службы, закрытые районы будут открыты к выходным, а борьба с переносчиками чумы может закончиться в четверг. Об этом информирует издание Tahoe Daily Tribune.

Отмечается, что чума естественно может распространяться в некоторых частях Калифорнии. Специалисты рекомендуют осторожно относиться к домашним животным, которые могут контактировать с переносчиками чумы.

Британские ученые начали проводить испытания против чумы. В основу заложена та же технология, которая сейчас помогает человечеству бороться с коронавирусом.