Сын рэпера Гуфа принял участие в новом клипе Егора Крида

Москва, 3 августа. Сын рэпера Гуфа Сами Долматов принял участие в съемках нового клипа на песню Егора Крида и самого Гуфа — «Автомат».

Сами Долматов появляется в клипе во время исполнения Гуфом своей части песни. Так как в этот момент в клипе появляется человек в маске, непонятно, снимался ли сам Гуф в этом клипе или только позвал своего сына.

Егор Крид в описании к видео в YouTube спрашивает: «Кто нашел в клипе Гуфа? Помогите найти другим». Кроме Егора Крида и Сами Долматова в клипе присутствует набирающий популярность рэпер Blago White, а также саунд-продюсер этой песни Влад Palagin.

Егор Крид ранее рассказал о свадьбе своей младшей сестры Полины Булаткиной. Она вышла замуж за аргентинца Чарли Морено. Егор Крид вел трансляцию со свадьбы в своем Instagram. Он также поднес молодоженам кольца.