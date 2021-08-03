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Сын рэпера Гуфа принял участие в новом клипе Егора Крида

  /   Обновлено: 03 августа 2021 07:27
Шоу-бизнес
Сын рэпера Гуфа принял участие в новом клипе Егора Крида
instagram.com  /  @therealguf

Москва, 3 августа. Сын рэпера Гуфа Сами Долматов принял участие в съемках нового клипа на песню Егора Крида и самого Гуфа — «Автомат».

Сами Долматов появляется в клипе во время исполнения Гуфом своей части песни. Так как в этот момент в клипе появляется человек в маске, непонятно, снимался ли сам Гуф в этом клипе или только позвал своего сына.

Егор Крид в описании к видео в YouTube спрашивает: «Кто нашел в клипе Гуфа? Помогите найти другим». Кроме Егора Крида и Сами Долматова в клипе присутствует набирающий популярность рэпер Blago White, а также саунд-продюсер этой песни Влад Palagin.

Егор Крид ранее рассказал о свадьбе своей младшей сестры Полины Булаткиной. Она вышла замуж за аргентинца Чарли Морено. Егор Крид вел трансляцию со свадьбы в своем Instagram. Он также поднес молодоженам кольца.

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Егор Крид автомат гуф
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