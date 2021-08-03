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Россиянам назвали пять самых полезных специй
Общество
Россиянам назвали пять самых полезных специй
publicdomainpictures.net

Москва, 3 августа. Травы и специи способны оказать благотворное воздействие на организм, если правильно их подобрать, заявили специалисты издания NLM.

Куркума является источником антиоксиданта куркумина, который способен помочь в лечении множества проблем — от умеренной зубной боли до хронических состояний (артрит, болезни сердца и сахарный диабет), поэтому эксперты дали специи первое место рейтинга.

Может оказать огромную пользу имбирь, который помогает при тошноте, а также облегчает состояние после хирургического вмешательства или химиотерапии, уменьшает болевой синдром при остеоартрите и успокаивает болевые ощущения в мышцах. Третье место занял кайенский перец, ускоряющий обмен веществ и способствующий похудению. Корица помогает стабилизировать скачки сахара в крови у людей с диабетом второго типа, а чеснок продемонстрировал во время исследований высокую эффективность при борьбе с гипертонией.

Недавно диетологи также рассказали, какие традиционные русские продукты вредят здоровью несмотря на полюбившийся с детства вкус.

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чеснок специи куркума
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