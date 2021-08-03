«Повторяет ошибки Кличко»: украинцы раскритиковали Вирастюка за пост в соцсетях

Киев, 3 августа. Известный украинский спортсмен, а ныне депутат Василий Вирастюк выложил на своей странице в Facebook провокационный пост на тему русского языка. В Сети обсудили публикацию.

Политик добавил в свою ленту собственную фотографию с надписью. На ней указано: «Попробуй ему сказать, что ты за то, чтобы русский стал вторым государственным языком». Несогласных с его утверждением он попросил самоликвидироваться. Об этом сообщает Regnum.

«А что скажете по снижению тарифов ЖКХ? Есть предложения? Или природа наградила количеством ума, достаточным лишь тупые картинки постить?» — поинтересовался у Вирастюка украинский политолог Александр Скубченко.

Алла Г. считает, что ситуацию в стране не изменить. Очень многие украинцы говорят на русском языке.

«Вы пытаетесь своим видом напугать русскоязычных. Думаю, не очень получилось», — отреагировал Александр М.

Ольга Г. назвала публикацию позором, хотя не удивилась. По ее мнению, все депутаты из фракции «Слуга народа» являются основной ошибкой Украины.

«Повторяет ошибки Кличко. Надо было оставаться в спорте. Оба сохранили бы и лицо, и уважение», — добавил Rory L.

Ранее известный журналист и блогер Вадим Манукян раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за притеснение русскоязычных музыкантов.