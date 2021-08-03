Псаки отвергла возможность нового локдауна в США из-за штамма «Дельта»

Вашингтон, 3 августа. Администрация США не намерена вновь вводить в стране локдаун из-за распространения штамма коронавируса «Дельта», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На регулярном брифинге для журналистов представителю Белого дома задали вопрос о возможности введения жестких мер борьбы с распространением инфекции аналогичных весне 2020 года. Псаки ответила отрицательно.

«Мы ясно дали понять, что не собираемся возвращаться к прекращению деятельности, как в марте 2020 года. Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса <...> на экономическом фронте», — цитирует Псаки ТАСС.

По ее словам, как и заявлял президент США Джо Байден ранее, американские власти «будут основываться на научных принципах и рекомендациях экспертов в области здравоохранения».

Представитель Белого дома подчеркнула, что необходимость введения обязательной вакцинации на федеральном уровне в США «не обсуждается». Но работодатели по своему усмотрению имеют право требовать от сотрудников прививаться.

Ранее специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что прошедшие вакцинацию от COVID-19 люди могут передавать штамм коронавируса «Дельта». Глава CDC Рошель Валенски уточнила, что такие случаи происходят редко.