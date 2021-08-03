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Таролог Малахова предрекла Бену Аффлеку предательство от Дженнифер Лопес
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Таролог Малахова предрекла Бену Аффлеку предательство от Дженнифер Лопес

  /   Обновлено: 03 августа 2021 07:10
Общество
Таролог Малахова предрекла Бену Аффлеку предательство от Дженнифер Лопес
instagram.com  /  @jlo

Москва, 3 августа. Дженнифер Лопес до конца 2021 года закрутит тайный роман за спиной старого возлюбленного Бена Аффлека, уверена таролог Светлана Малахова.

Новый избранник певицы будет похож на Аффлека, но моложе, что и привлечет исполнительницу. Сейчас она нуждается в утешении после тяжелого разрыва с неверным бойфрендом, устала от импульсивных парней, которые ниже нее по рангу, хочет внимания. Однако скоро бизнесвумен перестанет в этом нуждаться и будет готова к новым отношениям, приступит к поискам более молодого жениха и забудет об Аффлеке, с которым все было окончено еще в 2002-2004 годах, когда пара расторгла помолвку и рассталась окончательно.

Аффлек же выбрал Лопес, поскольку ему нужна рядом успешная женщина, которая подчеркивала бы его статус. К тому же он романтизирует образ старой подруги, а ведь она уже далеко не такая наивная и впечатлительная девушка, что была 20 лет назад, она взрослая женщина с жизненным опытом. Предательство и тайный роман на стороне станут для актера большим потрясением, после которого он полностью разочаруется в бывшей избраннице и оборвет с ней все связи, на этот раз окончательно.

По мнению таролога, пара не сможет избежать такого развития событий. Однако психотерапевт Александра Миллер напомнила, что вернуть паре былую страсть и нежность можно в несколько шагов, первый из них — вернуть тактильные привычки.

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